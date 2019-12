Brandstichting in leegstaande woning in Kaaskerkestraat Bart Boterman

09 december 2019

12u05 0 Diksmuide In de Kaaskerkestraat in Diksmuide woedde zondag rond 16.20 uur een korte maar hevige brand in een leegstaande woning. De politie spreekt van brandstichting.

Getuigen zagen vlammen door de ramen en een hevige rookpluim ontsnappen, waarop de hulpdiensten werden gebeld. De brandweer van Diksmuide en Leke rukte met man en macht uit. “Uiteindelijk was de brand snel onder controle. Er zijn echter drie brandhaarden gevonden. In de living op de benedenverdieping was een hoop papier in brand gestoken, op de tweede verdieping werd brand gesticht op een matras en nog een stapel papier”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder.

Vooral op de tweede verdieping is er rook- en roetschade. De woning staat al jaren leeg en maakt deel uit van een oude smederij. “Er is geen deskundige aangesteld door het parket omdat de gevolgen gering zijn en het om een leegstaand pand gaat. Er is wel een onderzoek opgestart naar brandstichting", aldus commissaris Merlevede. Mogelijk waren krakers of hangjongeren aan het werk. Het gebouw moet binnenkort plaats ruimen voor een nieuwbouwproject, maar er is nog geen sloopvergunning.