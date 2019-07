Brand op veld na werken met pikdorser Jelle Houwen

05 juli 2019

De brandweer van Diksmuide moest vrijdagmiddag omstreeks 15 uur uitrukken voor een kleine brand langs de Pluimstraat. Daar was een landbouwer bezig aan het werken met zijn pikdorser. Er ontstond een kleine brandhaard in het veld, maar die kon door de landbouwer zelf gedoofd worden. Een tweede brandhaard in het veld werd door de brandweer snel geblust. Uiteindelijk bleef de schade heel beperkt en kon de brandweer al snel terug naar de kazerne. Er is geen schade aan de pikdorser zelf.