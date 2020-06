Brand in residentie met 38 hulpbehoevende bewoners Bart Boterman

09 juni 2020

11u04 1 Diksmuide In residentie Sint-Andries in Diksmuide, assistentiewoningen op de Vismarkt, is dinsdagmorgen rond 9.30 uur een brand uitgebroken.

Oorzaak lag bij een defecte elektriciteitskast in de kelderverdieping. De bran ging gepaard met rook. In de serviceflats verblijven 38 hulpbehoevende bewoners, onder wie enkele mensen die bedlegerig zijn. “De rook bleef beperkt tot de technische ruimte. Evacuaties bleken uiteindelijk niet nodig en er vielen geen gewonden”, zegt woordvoerder van brandweer Westhoek Kristof Louagie.

Netbeheerder Fluvius werd opgeroepen om de elektriciteitstoevoer zo snel mogelijk te herstellen. Rond 10.45 uur was dat gelukt. De bewoners werden intussen goed geïnformeerd door het personeel over wat gaande was. Paniek was er niet. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) volgde de situatie nauw op.