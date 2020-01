Bpost bezorgt (alweer) postkaart, gefrankeerd met kiwisticker: “Goedkoper en sneller dan een priorzegel” Timmy Van Assche

03 januari 2020

16u51 0 Diksmuide Een stunt die onlangs in Rekkem is gelukt, heeft Andy Vermaut uit Diksmuide met succes herhaald: een kerstkaartje, gefrankeerd met een sticker van een Zespri-kiwi, is in Oost-Vlaanderen in de brievenbus beland.

Vermaut postte naar eigen zeggen achttien briefkaarten met vier verschillende stickers en dezelfde briefkaarten nog eens met priorzegels van bpost naar dezelfde adressen. “Ik gebruikte daarvoor niet enkel Zespri-zegels, maar ook zegels van conferenceperen, en stickers van Chiquita- en Bonita-bananen. Ik heb nu een seintje gekregen van goeie vrienden uit Balegem (nabij Oosterzele, red.) dat ze de briefkaart met de Zespri-zegel hebben ontvangen, maar de brief met de priorzegel niet.”

Ik betaalde 0,97 euro voor de priorzegels in 2019. Voor een kiwi betaalde ik slechts 0,69 euro per stuk. Het komt dus wel 28 cent goedkoper uit en je hebt er ook nog vitamines bij Andy Vermaut

De briefkaarten werden op vrijdag 27 december in Diksmuide gepost en op 2 januari is de eerste aangekomen. “Tot mijn grote verwondering is dat de briefkaart met de Zespri-zegel die ik van een gele kiwi heb gepeld”, knipoogt Vermaut. Of de kaarten met stickers van de conferenceperen, Chiquita en Bonita überhaupt zijn gearriveerd, is nog onduidelijk. “Ik betaalde 0,97 euro voor de priorzegels in 2019. Voor een kiwi betaalde ik slechts 0,69 euro per stuk. Het komt dus wel 28 cent goedkoper uit en je hebt er ook nog vitamines bij.”

Een soortgelijk verhaal dook eerder al op in Rekkem, in het zuiden van West-Vlaanderen.

Bpost wijst erop dat er tijdens de drukke eindejaarsperiode allicht een foutje is gebeurd. Wanneer bpost een fout gefrankeerde brief onderschept, stuurt ze die terug naar de afzender. Is die onbekend, dan wordt de post toch naar de bestemmeling gestuurd, die evenwel voor de portkosten moet opdraaien.