Bourgeois subsidieert restauratie Diksmuids Begijnhof met 900.000 euro GUS

14 juni 2019

13u32 0 Diksmuide Na de stadsvleugel kan nu ook de poldervleugel van het Begijnhof in Diksmuide gerestaureerd worden. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois geeft daarvoor 900.000 euro. Er worden extra woningen gecreëerd voor mensen met een beperking.

Vzw De Lovie wil in de poldervleugel kamers en studio’s inrichten voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap. Bij de restauratie moet het oorspronkelijk materiaal zoveel mogelijk bewaard worden want het Begijnhof is sinds 2000 beschermd als monument. Storende aanbouwen en wijzigingen aan de achtergevel en het interieur worden verwijderd. Het Begijnhof van Diksmuide werd na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd. Het bestaat uit twee huizenrijen langs een begraasd pleintje. Naast wonen voor mensen met een beperking is op de site ook een winkeltje met producten die de bewoners van het Begijnhof zelf hebben gemaakt.