Bloemiste Els legt overschot aan bloemen op het kerkhof na onverwachte weekendsluiting Gudrun Steen

15 maart 2020

11u19 436 Diksmuide Vrijdagmorgen kocht bloemiste Els Vuylsteke zoals gewoonlijk haar bloemen met het idee dat zaterdag haar drukste dag is. De verplichte sluiting door de coronadreiging lost ze creatief op. “Ik heb de boeketjes thuis geleverd en het overschot leg ik op de begraafplaats”, zegt ze.

Els runt in Keiem haar bloemenzaak. Zaterdag moest ze de deur van haar winkel noodgedwongen dicht houden. “Ik begrijp het niet”, zucht ze. “In warenhuizen staan ze te drummen en daar mag alles open blijven. Wij als kleine zelfstandigen moeten sluiten terwijl we maar een paar mensen op hetzelfde moment ontvangen. In plaats van negatief in een hoekje te kruipen, heb ik me snel herpakt. Dit weekend heb ik mijn klanten thuis hun boeketje bezorgd.”

“Ik heb jammer genoeg nog tientallen kleurrijke herbora’s over. In plaats van die in de vuilbak te doen, leg ik ze op de graven van de begraafplaats in ons dorp. Zo geef ik een beetje kleur in deze donkere tijden. Zie het als een symbolische actie.”