Bloemenhal opent winkel in Kaaskerke Gudrun Steen

03 september 2020

17u04 0 Diksmuide Bloemenhal heeft in West- en Oost-Vlaanderen verschillende bloemen- en plantenzaken. Vandaag heeft het zijn dertigste vestiging in Kaaskerke (Diksmuide) geopend.

In onze provincie heeft Bloemenhal winkels in de regio Brugge, Roeselare, Kortrijk en in Middelkerke. Diksmuide is de nieuwste vestiging. “In die regio waren we nog niet actief”, motiveert zaakvoerder Bart Roels de keuze voor die stad. “Op het gelijkvloers van een appartementsgebouw in de Kaaskerkestraat 54 hebben we een winkel van om en bij de 200 vierkante meter ingericht. We kopen onze bloemen en planten op de veiling en bij vaste kwekers. Er is een aanbod voor binnen en buiten. Topper is onze gekoelde snijbloemenafdeling. Verder hebben we een assortiment bloempotten en vazen. Een ruime keuze aan vetstoffen vervolledigen het gamma.” Bij Bloemenhal Diksmuide werken drie mensen. De zaak is elke dag open. Maandag is dat van 13 tot 18 uur, van dins- tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 15 uur.