Blauwalgen in de put in Nieuwkapelle. “Ga er niet in het water” Gudrun Steen

06 juli 2020

12u40 30 Diksmuide Vanaf vandaag is het verboden om in het water te gaan in de put in Nieuwkapelle. Daar werden blauwalgen opgemerkt. Ook vissen, kajakken en bootje varen raadt het Diksmuidse stadsbestuur af.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft bevestigd dat er blauwalgen in het water zitten. Die kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. “Ik heb een politieverordening opgemaakt waarin staat dat het verboden is om daar in het water te gaan”, duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Ook de hond laten spelen in het water of er zwemmen raden we af. Het zwemverbod zal vermoedelijk nog de hele zomer gelden. Vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater komen die bacteriën voor. Die kunnen zorgen voor een geïrriteerde rode huid, jeugd, hoofdpijn, maagkrampen, misselijkheid, braken, diarree, koorts, een pijnlijke keel, oorpijn, oogirritaties, loopneus of gezwollen lippen. De klachten beginnen binnen de twaalf uur na blootstelling en kunnen tot vijf dagen duren. Vergiftiging door blauwalgen gebeurt doordat het vuile water in de mond komt.”