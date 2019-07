Bizar: als The A-team van Brussel naar Boedapest: “We hebben zelfs een springkasteel mee” GUS

08 juli 2019

10u34 32 Diksmuide Jens Courtens (29) uit Koksijde, Thomas Louwagie (30) uit Diksmuide en Bert Vermeersch (30) en Dries Roose (25) uit Kortemark kijken uit naar een bijzonder avontuur. Op 12 juli starten ze in Brussel voor een roadtrip van 2.000 kilometer tot in Boedapest. Hoe ze dat doen? Als ‘The A-team’ in een GMC-bus.

The Budapest Rally wordt omschreven als een van de kleurrijkste van Europa. De deelnemers verschijnen in een zo opvallend mogelijke vierwieler en werken een roadtrip van 2.000 kilometer af. Er zijn liefst 471 teams ingeschreven, onder wie dus The A Team. “Die tv-serie is pure nostalgie”, lacht Thomas, die zich ontpopt als Hannibal. Verder vertolkt Jens Murdock, Dries vertrekt als B.A. en Bert als Face. “Beroepshalve ben ik zaakvoerder van Moduvan, een onderneming die bedrijfswagens inricht. Het was dan ook een kolfje naar mijn hand om een oude Mercedes Vito om te bouwen tot een echte GMC-bus. Het vehikel is achttien jaar oud en heeft al 550.000 kilometer op de teller. Die 4.000 kilometer (heen en terug van Brussel naar Budapest red.) kan er dus zeker nog bij. We hebben ons voertuig uitgerust met zwaailichten, een zonneluifel, bar, extra lichten, een ingebouwde koffiemachine en koelkast. ’s Avonds verwachten we ons aan een feestje op de campings waar we zullen overnachten. Als extra attractie hebben we een springkasteel mee. We bouwden een 230 V-systeem in zodat we elektriciteit aan boord hebben.”

Inzet? Een groene Trabant

Voor het kwartet wordt het de reis van hun leven. Voor ze aan de startlijn mochten verschijnen, moesten ze een paar opdrachten vervullen. “De rally is een wedstrijd waarmee punten te verdienen vallen”, weet Thomas. “Onderweg moeten we verschillende opdrachten vervullen willen we scoren. Uiteraard zullen we dat ook met onze wagen doen. De hoofdprijs is een Trabant, een oldtimer dus. We hebben al 1.000 likes verzameld op Facebook, maakten een filmpje waarin we een carwash-uitdaging verwerkten en hebben nu ook een artikel in de krant. We zijn helemaal klaar voor het grote avontuur. We starten vrijdag in Brussel en hopen zeven etappes later in Boedapest aan te komen. De eerste stopplaats is een groene weide in het Zwarte Woud. Via Zwitserland komen we in Italië aan. Hopelijk geraken we met onze bus over de Stelvio pass. Gaat dat niet, dan rijden we langs Milaan en Mantova. Van Slovenië gaat het naar Kroatië en Zagreb. De laatste dag toeren we in colonne door Boedapest. Dat wordt ongetwijfeld een kippenvelmoment.”