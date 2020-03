Binnenkort te koop: de pastorie van Woumen. “Jammer, we hadden daar graag een kinderopvang”, zegt N-VA Gudrun Steen

06 maart 2020

14u14 0 Diksmuide Het stadsbestuur van Diksmuide zal de pastorie van Woumen verkopen. Koen Coupillie (N-VA) had dat liever in de stadsportefeuille gehouden om er een kinderopvang in te richten.

De pastoor is al een tijdje vertrokken en het stadsbestuur is niet van plan zijn woonst te houden. “We laten een schattingsverslag opmaken”, zegt schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V). “Van zodra we weten hoeveel het gebouw waard is zullen we het online per opbod verkopen via FED-net. Op het gelijkvloers is er een grote woonkamer, eetplaats, keuken, een grote en kleine bureelruimte, bergplaats en een garage. Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers en twee badkamers ingericht. De ruime zolder kan omgebouwd worden tot extra kamers. Er is ook nog een grote tuin.”

Ideaal voor een kinderopvang stelde oppositiepartij N-VA tijdens de gemeenteraad. Daar had het stadsbestuur geen oren naar dus onthield N-VA zich tijdens de stemming.