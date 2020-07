Bijzondere proclamatie voor laatstejaars van ’t Saam: op zijn Amerikaans en op de Grote Markt Gudrun Steen

02 juli 2020

19u04 8

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Diksmuide Zowel ’t Saam Cardijn als Aloysius in Diksmuide zorgde ervoor dat de proclamatie van de laatstejaars niet snel vergeten zal worden. Bij Cardijn deden ze het op z’n Amerikaans en bij Aloysius weken ze uit naar de Grote Markt.

Bij Cardijn zijn er 164 leerlingen afgestudeerd. Traditioneel gebeurt de proclamatie in het cultuurcentrum Kruispunt, maar de school moest iets anders bedenken. Het splitste de groep op in twee. “Zo konden we zorgen voor een veilige afstand tussen de leerlingen”, legt directeur Bart Laleman uit. “We hebben tafeltjes met telkens drie stoelen geplaatst want elke jongere mocht twee mensen meebrengen. Samen met de klassenleerkrachten kwam ik verkleed met toga en square academic cap aan. Op een podium musiceerden enkele leerlingen na de nodige toespraken. Per klas kwamen de afgestudeerden hun diploma afhalen. Zij kregen eveneens zo’n typisch zwart hoedje dat vooral in de Verenigde Staten bekend is, maar ook stilaan bij ons ingeburgerd raakt.”

De Grote Markt

De proclamatie van ’t Saam Aloysius vond op de Grote Markt plaats. “Daar hadden we ruimte genoeg”, lacht directrice Isabelle De Keyser. “De locatie alleen al maakte het voor onze 75 laatstejaars bijzonder. We riepen alle geslaagden één voor één naar voor op de pui van het stadhuis waar ze hun diploma kregen. Iedereen ging ook op de foto samen met het gezin. Een receptie was door de coronaveiligheidsmaatregelen niet mogelijk, maar rondom de Grote Markt zijn er horecazaken genoeg en zo steunen we ook de lokale middenstand.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.