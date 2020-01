Bijna 200 kinderen ontpoppen zich tot junior journalist met tekst over ‘Nieuwe buren’ GUS

28 januari 2020

10u14 0 Diksmuide Aan de schrijfwedstrijd Junior Journalist in Diksmuide namen 120 leerlingen van de basisscholen deel en 57 van het secundair. Het Davidsfonds beloonde een hele rits deelnemers.

In de reeks 10-12 jarigen won Juul De Rycke van de Vrije Basisschool Sint-Niklaas met ‘Het meisje dat de zon niet zag’ over iemand met een lichtallergie. Bij het secundair waren Tibo Keyngnaert uit Merkem, Emma Degroote uit Ichtegem en Catho Pieters uit Pervijze de winnaars in hun leeftijdscategorie. Tibo scoorde met ‘Het akkerhuisje’ over de vriendschap tussen Lieze en Zemar, een vluchteling uit Syrië. Emma schreef een spannend verhaal over haar mysterieuze buurman met een geheimzinnige kooi in zijn tuin. Catho tot slot pende het opiniestuk ‘Glurende buren’ neer over buurvrouw Gerarda die alles in de gaten houdt. Alle laureaten en genomineerden ontvingen een boekenpakket. Juul en Tibo stoten door naar de provinciale finale op 26 april in Kortrijk.