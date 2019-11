Bieretiket Nachtraaf verheven tot kunstwerk GUS

15 november 2019

11u04 0 Diksmuide De bekende illustrator Jan Bosschaert uit Antwerpen ontwierp voor het bier Nachtraaf van de Diksmuidse ondernemer Lieven Onraedt een kunstzinnig etiket. Er zijn maar 500 genummerde flessen van 75 cl verkrijgbaar.

Lieven Onraedt blijft verrassend uit de hoek komen. Na de paté, kaas en bitterballen waarin zijn bieren verwerkt zitten, pakt hij het nu creatief aan. “Speciaal voor de eindejaarsdagen wilde ik een uniek geschenk op de markt brengen”, lacht Lieven. “De Nachtraaf Tripel Blond zal vanaf dit weekend verkrijgbaar zijn in grotere flessen van 75 cl. Zo’n formaat vraagt om een bijzondere verpakking. De tekening op het etiket is van de hand van illustrator Jan Bosschaert die onder meer het eerste album van de stripreeks ‘De Geverniste Vernepelingskes’ van Urbanus tekende en ‘De verwoede verzamelaar’ van Suske en Wiske. Ik ken hem al 25 jaar en ben fan van zijn werk. Het is dan ook een grote eer dat hij voor mijn bier zo’n fantastisch kunstwerk heeft gemaakt. Je ziet een gevleugeld Nachtraafje dat relaxed op een tak van het bier proeft terwijl hij de fles nonchalant in de andere hand houdt. Die tekening staat niet alleen op het etiket maar stop ik ook als A3-reproductie in de koker bij de fles. Dat alles staat voor 12 euro in de winkelrekken. Ik ben van plan om elk jaar zo’n beperkte lijn te lanceren, telkens met het werk van een andere kunstenaar.”