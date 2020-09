Bier ‘Nachtraaf’ van Diksmuidse ondernemer wint World Beer Award Gudrun Steen

11 september 2020

11u17 0 Diksmuide Ondernemer Lieven Onraedt (50) uit Diksmuide heeft voor zijn Nachtraaf Quadrupel-Donker een World Beer Award ontvangen. “Scoren op één van de belangrijkste internationale bierwedstrijden, is een enorme opsteker”, glundert hij.

Deze zomer runde Lieven nog een pop-upshop op de Grote Markt. Een paar jaar geleden richtte hij Nachtraaf op. Naast soorten bier heeft hij ondertussen ook al paté, kaas, bitterballen en andere lekkernijen in het gamma waarin zijn bier is verwerkt. Vorig jaar ontving hij op het internationaal bierfestival in Wieze de Innovation Award, dit jaar mag hij de World Beer Award in zijn trofeekast plaatsen.

2.200 inzendingen

“Ik mag me de beste Belg noemen in de categorie ‘barley wine’ van de donkere bieren met de Nachtraaf Quadrupel-Donker”, reageert Lieven. “De jury van die wedstrijd krijgt 2.200 inzendingen uit meer dan 50 landen en beloont de ondernemers in negen bierstijlen met elk hun subcategorieën.”

En toch is het bekroonde bier niet het best verkopende product. “Klopt”, bevestigt de Diksmuidse ondernemer. “Onze Tripel ligt het beste in de markt, maar ik merk wel dat de echte liefhebber de Quadrupel verkiest. Dat bier zit trouwens ook in onze paté en bitterballen verwerkt.”

Wil je het weekend inzetten met het bekroonde bier? In Diksmuide is het verkrijgbaar in De Centrale, Vandeputte, AD Delhaize en Carrefour Market.