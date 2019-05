Bieke Moerman (sp.a) niet in de Kamer ondanks derde plaats op West-Vlaamse lijst GUS

11u54 0 Diksmuide Gemeente- en provincieraadslid Bieke Moerman (sp.a) kon haar derde plaats op de West-Vlaamse kamerlijst niet verzilveren. “Ik blijf mijn strijd voor een solidaire en warme samenleving verder zetten”, klinkt ze strijdvaardig.

Geen enkele Diksmuideling is rechtstreeks verkozen voor het Vlaamse parlement en de Kamer. Bieke Moerman stond op een verkiesbare plaats maar werd het slachtoffer van de rechtse koers. “Ik ben dankbaar voor de 9576 mensen die mijn bolletje kleurden”, reageert ze. “Deze campagne zijn we er voluit voor gegaan. Het was onze missie om de derde zetel te behouden en een tijdje leek dat ook te lukken. Het is een zeer spijtige zaak maar dat verandert niets aan mijn inzet om de komende jaren te blijven strijden voor een warme solidaire samenleving. Er is echter zoveel ongeloof na de verkiezingsuitslag. Er moet duidelijk iets veranderen. Het is aan ons om hard te werken zodat we het wantrouwen en de haat in de samenleving kunnen doen keren.” Bieke Moerman blijft gemeente- en provincieraadslid en is beroepshalve medewerkster communicatie voor sp.a West-Vlaanderen.

De andere Diksmuidelingen die niet rechtstreeks verkozen zijn, zijn Herlinde Rollez (CD&V) en Elke Maertens (Groen) voor de Kamer en Marc Deprez (Open VLD), Koen Coupillie (N-VA), Marc Riviere (Vlaams Belang), Remi Anzempamber (PVDA) en Kurt Vanlerberghe (sp.a) voor het Vlaams parlement.