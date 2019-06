Bewoners Grauwe Broedersstraat voeren actie om éénrichting te behouden GUS

07 juni 2019

06u57 0 Diksmuide Diksmuide speelt met het idee om weer tweerichtingsverkeer in te voeren in de Grauwe Broedersstraat. Het stadsbestuur zou een parkeerstrook schrappen om de fietsveiligheid te verhogen. Dat is niet naar de zin van de bewoners. Met een petitie en raamaffiches maken ze duidelijk dat het éénrichtingsverkeer behouden moet blijven.

Vroeger kon je in twee richtingen rijden in de Grauwe Broedersstraat. Door de werken in het centrum lanceerde het stadsbestuur éénrichtingsverkeer in een stuk van de straat. Het verkeer tussen de Laure Fredericqlaan en het Oostvesten kan via de Grauwe Broedersstraat naar de Breyne Peellaertstraat. Wie naar de Mandelwijk wil, moet een ommetje maken via het station en de Laure Fredericqlaan, maar de meeste bestuurders gebruiken de Parklaan als sluipweg. Nu de werken in het centrum zijn afgerond, wil het stadsbestuur de oude regels weer invoeren. “Er zijn ook klachten in die woonbuurt over het éénrichtingsverkeer, daarom stellen we dus voor om opnieuw tweerichtingsverkeer in te voeren”, duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Omdat die straat smal is, wilden we het parkeren langs één kant verbieden en via fietssuggestiestroken de veiligheid van de zwakke weggebruiker verbeteren. We merken inderdaad dat er vooral uit de Grauwe Broedersstraat protest komt. We willen echter de hele woonbuurt horen en plannen binnenkort een tweede participatiemoment. Daarna beslissen we.”

Acties volgen

“Deze week hebben we al petities rondgedeeld in de Grauwe Broedersstraat en de omliggende straten”, reageert buurtbewoner Pieter Roels. “Volgende week hangen we raamaffiches uit om duidelijk te maken dat we voor het éénrichtingsverkeer zijn. Vroeger, toen je in twee richtingen door onze straat mocht, gebeurde het dat kruisende wagens moeilijk konden passeren of dat er schade was aan geparkeerde voertuigen. Het is hier te smal. Parkeerplaatsen schrappen, is het probleem verplaatsen naar de omliggende straten. Dat is geen oplossing. Veel bewoners hebben meer dan één wagen. Bovendien is de parkeerdruk in onze woonbuurt toegenomen sinds er een blauwe zone is in het centrum. Een fietssuggestiestrook en twee rijrichtingen, dat is ook niet veilig, zeker als je weet dat er in onze straat veel leerlingen passeert van en naar het centrum. Daarom pleiten we voor het behoud van de huidige situatie. De omleiding via het station moet het stadsbestuur beter aanduiden, zodat de Parklaan minder als sluipweg wordt gebruikt. Daar kan eventueel ook een verkeersbord geplaatst worden dat enkel plaatselijk verkeer toelaat. Je kan ook de rijrichting in de Parklaan omdraaien. Het moet voor iedereen leefbaar zijn natuurlijk.”