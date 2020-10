Bewoners en personeel woonzorgcentrum Zilvervogel dansen samen op ‘Jerusalema’ Timmy Van Assche

04 oktober 2020

12u04 1 Diksmuide Het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Zilvervogel in Woumen, bij Diksmuide, hebben zich laten verleiden tot een videoclip waarin ze dansen op het populaire lied ‘Jerusalema’.

De song beheerst al een tijdje de hitparades en sociale media en kent ongelooflijk veel succes omwille van het ritme, gezang én bijhorende dansje. Dat is ze ook in Woumen niet ontgaan. “Onze binnentuin werd even omgedoopt tot dansvloer en ook wij waagden ons aan de Jerusalema ‘dance challenge’”, zegt Sofie Castelein van Zilvervogel.

“Op een ludieke manier willen we de samenhorigheid, die we tijdens de coronacrisis nadrukkelijk voelen in ons woonzorgcentrum, verder uitdragen. We maakten het filmpje samen met onze bewoners, dus niet enkel onze medewerkers waagden zich aan dit dansje.” En net dat maakt het filmpje extra mooi.