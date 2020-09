Bestuurster (23) gaat over de kop tijdens fout gelopen inhaalmanoeuvre Bart Boterman

17 september 2020

16u35 0 Diksmuide In de Koekelarestraat in Leke, deelgemeente van Diksmuide, is donderdag rond 12.30 uur een bestuurster (23) uit Middelkerke gecrasht met haar wagen.

De vrouw reed met haar Ford Fiesta in de richting van Leke vanuit de wijk Mokker in Koekelare. Toen ze een inhaalmanoeuvre uitvoerde, raakte ze een betonblok langs de weg. Haar wagen werd in de lucht gekatapulteerd en eindigde op zijn dak. Getuigen belden de hulpdiensten. Bij aankomst was de vrouw al op eigen houtje uit het wrak gekropen. Ze leek ongedeerd, maar erg geschrokken. De politie Polder kwam ter plaatse voor de vaststellingen en de brandweer stond in voor signalisatie. De wagen werd getakeld.