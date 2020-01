Bestuurder zwaargewond na enorme klap tegen boom Siebe De Voogt

26 januari 2020

09u36 0 Diksmuide In Beerst, bij Diksmuide, vond zaterdagnacht een bijzonder zwaar ongeval plaats. Een bestuurder knalde langs de Beerststraat frontaal op een boom. Hij liep zware verwondingen op.

De man reed rond 2 uur met zijn wagen in de richting van Beerst, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte van de weg af en botste frontaal op een boom. De impact was bijzonder groot, want van de neus van de auto bleef bijna niets meer over. Brokstukken lagen meters ver verspreid over het wegdek. De bestuurder raakte niet op eigen kracht uit het wrak. De brandweerpost Diksmuide-Leke kwam ter plaatse om hem uit z'n benarde positie te bevrijden. Het slachtoffer kreeg ter plaatse door de MUG-dienst de eerste zorgen toegediend. Hij liep zware verwondingen op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de interventie van de hulpdiensten was de Beerststraat een tijdlang afgezet voor het verkeer.