Bestuurder verliest controle over stuur, ramt gevel en twee geparkeerde auto’s Bart Boterman

22 maart 2020

11u20 0 Diksmuide In de Vladslostraat in Esen, deelgemeente van Diksmuide, is zaterdag rond 19.30 uur een auto gecrasht tegen twee geparkeerde wagens en een gevel van een woning. De bestuurder (19) uit Diksmuide bleef ongedeerd.

Een tussenkomst van een ziekenwagen was niet nodig, maar wel van de brandweer. De gevel vertoonde verschillende barsten en diende gestut te worden. De twee geparkeerde wagens en de auto van de 19-jarige bestuurder werden getakeld. Het wordt ongetwijfeld een verzekeringskwestie.

“Het is eigenlijk frappant om te zien dat er in tijden van de coronacrisis, waarbij enkel nog essentiële verplaatsingen zijn toegestaan en weinig verkeer op de baan is, er toch nog dergelijke ongevallen gebeuren. Er is met andere woorden nog werk aan de winkel”, zegt commissaris Kris Vander Bauwede van de lokale politie Polder.