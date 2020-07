Bestuurder van speed pedelec zwaargewond na botsing met geparkeerd voertuig Bart Boterman

14 juli 2020

11u41 5 Diksmuide In de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide is maandagavond rond 18 uur een bestuurder van een speed pedelec, een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur haalt, zwaargewond geraakt.

Volgens de politie Polder reed de zestiger uit Diksmuide tegen een geparkeerd voertuig. De precieze oorzaak van het ongeval is niet bekend. De mughelikopter vloog ter plaatse en bracht het slachtoffer naar het AZ West in Veurne. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, al raakte de man wel zwaargewond.