Bestuurder raakt verblind door laaghangende zon en botst met paaltje aan school Bart Boterman

10 december 2019

18u16 0 Diksmuide In de Roeselarestraat in Esen is dinsdagvoormiddag een ongeval gebeurd ter hoogte van de gemeentelijke basisschool. Een bestuurder (58) was met zijn wagen tegen een verkeerspaaltje gebotst aan de wegversmalling.

De auto raakte stevig beschadigd door de aanrijding met het katafootpaaltje, iets voor 10 uur. De airbags van de Ford Fiesta traden in werking. De bestuurder bleef ongedeerd maar was flink geschrokken. Hij verklaarde dat hij verblind was door de laaghangende zon. De politie liet het voertuig takelen en deed de nodige vaststellingen.