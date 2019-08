Bestuurder (82) gewond na aanrijding met lege Lijnbus Bart Boterman

13 augustus 2019

17u02 0 Diksmuide Langs de Rijkswachtstraat in Diksmuide is dinsdagmiddag een 82-jarige bestuurder gewond geraakt na een ongeval tussen zijn auto en een Lijnbus. De Lijnbus was onderweg naar de stelplaats en vervoerde geen passagiers.

Het ongeval gebeurde toen de bestuurder uit de parking van de Colruyt kwam. Het slachtoffer was net inkopen gaan doen. Hij had de Lijnbus echter niet zien aankomen en de buschauffeur kon een aanrijding niet meer vermijden. De auto, een Citroën Xantia, werd achteraan in de flank gegrepen en raakte zwaar beschadigd. De 82-jarige bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen. Een takeldienst sleepte de wagen weg. Uiteindelijk kon de bus, die ook blikschade opliep, nog tot aan de stelplaats rijden ter herstelling.