Bestuurder (80) rijdt tegen bakfiets met jonge kinderen en crasht tegen gevel: “Als bij wonder geen gewonden” Bart Boterman

07 juli 2020

15u34 3 Diksmuide In de Esenweg in Diksmuide is dinsdag rond 13.10 uur een drama nipt vermeden. Een 80-jarige bestuurder van een Mercedes kwam in aanrijding met een elektrische bakfiets met daarin een meisje van 5 en een jongen van 2. Daarna boorde de auto zich door de gevel van een leegstaande woning. Als bij wonder vielen geen gewonden.

De plaats van het ongeval, tussen de Aldi en Lidl in de Esenweg, is vlakbij het politiecommissariaat. Commissaris Kris Huysentruyt stapte daar net buiten toen hij het luide kabaal van een zware crash hoorde. De politie was met andere woorden onmiddellijk ter plaatse. “Hier was heel veel geluk mee gemoeid. Dit had zo veel erger kunnen aflopen”, vertelt hij.

De tachtigjarige bestuurder verliet de parking van een flatgebouw om de Esenweg op te rijden, maar zag plots de elektrische bakfiets voor zich opduiken. Aan de pedalen zat een vrouw uit Torhout, in de bak haar zoontje van 2 en haar dochter van 5. “De bestuurder had de bakfiets niet gezien, schrok en wilde in de remmen gaan. Hij drukte echter per ongeluk het gaspedaal keihard in. Zijn wagen reed tegen en over het achterwiel van de bakfiets. Vervolgens crashte de wagen tegen de gevel van een leegstaande woning aan de overkant van de straat”, aldus de commissaris.

Stutten van gevel

“De vrouw met de bakfiets en haar kinderen bleven ongedeerd, net zoals de 80-jarige bestuurder. Ze waren wel ernstig geschrokken van het ongeval”, voegt Huysentruyt nog toe. De brandweer werd nog opgeroepen om de gevel van de leegstaande woning te stutten na het wegtakelen van het voertuig.