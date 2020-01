Beroepsleerlingen ’t Saam Cardijn scoren met filmpje tegen racisme GUS

09 januari 2020

15u15 0 Diksmuide Woensdag 12 februari mag het vijfde jaar lassen constructie van ’t Saam Cardijn in Diksmuide naar de nationale finale van de wedstrijd van het gelijkekansencentrum Unia. De jongeren scoorden met een filmpje tegen racisme.

Er deden twee klassen mee van ’t Saam Cardijn maar het vijfde jaar Elektrische Installaties geraakte niet tot in de finale. Hun leeftijdsgenoten van de richting Lassen-Constructie wel. “De leerlingen bedachten een verhaal, schreven het scenario, deden de opnames en ook de montage”, zegt leerkracht Stijn Sinnaeve. De wedstrijd waaraan ’t Saam meedeed heet #geefme1minuut en Unia kreeg meer dan 100 inzendingen binnen. De hoofdprijs is 3000 euro en dat geld moet de school gebruiken voor een project rond diversiteit. Het is nog even afwachten of de Diksmuidse school met de hoofdprijs gaat lopen maar nu al mogen de leerlingen trots zijn op hun prestatie.