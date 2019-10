Belgisch record: 33.382 kraanvogels gevouwen. En ze vliegen woensdag naar Brussel GUS

01 oktober 2019

18u26 0 Diksmuide 33.382 gevouwen kraanvogels worden woensdag afgegeven aan de kabinetschef van de premier in Brussel. Dat grote aantal is meteen een Belgisch record. Het is een symbolische actie om te pleiten voor extra aandacht voor vredesopbouw.

Vlaanderen heeft massaal kraanvogels gevouwen. Het vorige Belgische record stond op ongeveer 10.000, het is dus verpulverd door talrijke vrijwilligers die de voorbije weken hebben gevouwen voor de vrede. Ze deden dat op uitnodiging van de vzw Pax Christi en het Rodenbachfonds. Scholen, woonzorgcentra, verenigingen maar ook gezinnen gingen aan het vouwen. Kraanvogels steken hun nek uit en dat doen de initiatiefnemers ook. “Morgen geven we alle kraanvogels af in Brussel. We willen daarmee aantonen dat het belangrijk is meer te investeren in vredesopbouw en minder in de wapenindustrie”, zegt Alja Leus van het Rodenbachfonds. “Er zijn miljoenen mensen wereldwijd op de vlucht voor oorlog. Dat moet en kan anders.”