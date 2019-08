Bedrijf in tuinbouwmachines volledig in de as gelegd door zware brand Bart Boterman

09u34 0 Diksmuide In Vladslo bij Diksmuide heeft het zondagnacht erg zwaar gebrand bij Terranis, een bedrijf in tuinbouwmachines in de Gentweg. De zaak brandde volledig uit en het dak stortte in. De schade is niet te overzien.

De brand ontstond iets voor 3 uur. Bij aankomst van de brandweer van Diksmuide stond het gebouw al in lichterlaaie. De zaakvoerder had de brand ontdekt en plaatste vlug nog enkele machines buiten. De brandweer startte het blussen, maar dat bleek in eerste instantie vechten tegen de bierkaai. De brandweerposten van Koekelare en Kortemark zorgden voor bijstand met tankwagens gezien er niet genoeg water voorradig was.

Pas rond 6 uur ‘s morgens was de brand geblust. Daarna werd nog tot 8 uur nageblust. Binnenin de zaak, met vooraan de showroom en achteraan het atelier, blijft niets meer over. Het dak is ingestort. Gewonden zijn er niet gevallen. Volgens de brandweer is het vuur op accidentele wijze ontstaan en komt geen deskundige van het parket ter plaatse.