Baan tussen Esen en Klerken twee weken afgesloten voor alle verkeer Gudrun Steen

04 september 2020

14u02 0 Diksmuide De Klerkenstraat tussen Esen en Klerken krijgt vanaf maandag een nieuwe toplaag. Tot minstens 25 september zal het verkeer er niet door kunnen.

Na de aanleg van de fietspaden langs de Klerkenstraat in 2015 en 2016 komt nu de weg zelf aan de beurt. Het is het Agentschap Wegen en Verkeer die de weg beheert. De straat zal afgesloten zijn tussen de rotonde aan de Esenweg/Eikhofstraat in Diksmuide tot aan de Predikboomstraat in Klerken. Als het weer mee zit, dan zou de klus tegen vrijdag 25 september geklaard zijn. Tijdens de werken zal alle verkeer, dus ook de fietsers, niet door kunnen. Er is een omleiding via de Eikhofstraat, Woumenweg, Sint-Pietersstraat en Steenstraat.

Bewoners die in de werfzone woonachtig zijn, hebben een brief gekregen waarin staat dat ze hun huis kunnen bereiken via de zijstraten. Tijdens de asfalteringswerken zelf zal er ook voor hen geen doorgang zijn.