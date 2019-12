Avondfeest Boterronde bracht liefst 9.200 euro op, een record GUS

03 december 2019

15u07 0 Diksmuide De 9200 euro die de organisatie met het avondfeest van de Boterronde heeft verzameld, gaat naar Duin en Polder, Palliatieve Zorg Westhoek, Familiezorg West-Vlaanderen en Samana Esen.

“Na 25 jaar Boterronde hebben we de wandeltocht overgelaten en concentreerden we ons uitsluitend op het avondfeest”, zegt Luc Dewulf. “Sindsdien organiseren we elke eerste zaterdag van mei ons avondfeest. In 2016 haalden we 3000 euro op. Dat steeg elk jaar tot 9.200 euro dit jaar. Volgend jaar wordt de laatste editie. We zijn dan net dertig jaar actief met de Boterronde. Zaterdag 2 mei staat ons avondfeest op het programma en vrijdag 30 oktober sluiten we af met een dankavond voor iedereen die zich de voorbije jaren voor onze organisatie heeft ingezet. De teller na 29 jaar werking staat op ruim 91.000 euro. We hopen de kaap van 100.000 euro volgend jaar te kunnen overschrijden.”