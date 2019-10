Auto gaat uit bocht door gladde wegdek en belandt zwaar beschadigd in weiland Bart Boterman

04 oktober 2019

15u18 0 Diksmuide In de Nieuwpoortstraat in Pervijze is vrijdagmorgen vroeg rond 5.30 uur een auto uit de bocht gegaan door het gladde wegdek. De wagen richtte een kleine ravage aan en kwam in een weiland tot stilstand.

De wagen ramde een duiker over een gracht, enkele verkeerspaaltjes en een bord met de met de reistijden van De Lijn bij een bushokje. Het voertuig reed vervolgens over de gracht en kwam kwam zwaar beschadigd tot stilstand in een weiland. Volgens de politie Polder bleef de bestuurder ongedeerd. De man legde een negatieve ademtest af en was vroeg op weg naar het werk. Een takeldienst sleepte het wrak weg.