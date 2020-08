Anneleen en Katelijne directeurstandem van de vier Diksmuidse gemeentescholen Gudrun Steen

31 augustus 2020

17u27 2 Diksmuide Anneleen Becu uit Moorslede was al eerder aangesteld als directeur van de Diksmuidse gemeentescholen. Zij krijgt versterking van Katelijne Cardoen uit Ieper die nog aan het hoofd van de vrije basisschool Klimop in Diksmuide heeft gestaan.

Na twee maanden zomervakantie rinkelt morgen ook in de vier gemeentescholen van Diksmuide de bel voor 34 personeelsleden en 288 leerlingen. Katelijne vervangt voor een schooljaar Lieselot Deruyter. Ze is verantwoordelijk voor de scholen in Leke en Esen en staat ook in nauw contact met de kleuterleidsters. Katelijne was zeven jaar directeur van de school voor buitengewoon onderwijs Klimop in Diksmuide. Vervolgens maakte ze deel uit van de Vlaamse onderwijsinspectie en was ze werkzaam op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Anneleen is verantwoordelijk voor de gemeentescholen in Keiem en Beerst en volgt het pedagogisch traject met de leerkrachten van het lager onderwijs.

De kinderen van de school in Leke zullen morgen kunnen ravotten op een vernieuwde speelplaats. In Beerst kijken ze uit naar de afwerking van de nieuwbouw na de herfstvakantie.