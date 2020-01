Ambiance bij Duin en Polder door computer geschonken door ’t Saam Cardijn GUS

22 januari 2020

09u46 0 Diksmuide ‘Laat de zon in je hart’ of ‘Saragossa’, de ambianceliedjes klinken uit de boxen van de computer in Hof ter Bloemmolens waar mensen met een beperking van Duin en Polder wonen. Die computer kwam er door de inzet van de vijfdejaars van ’t Saam Cardijn in Diksmuide.

Aan de lesmarathon voor de vijfdejaars vorig schooljaar namen zestig leerlingen van ’t Saam Cardijn deel. Een etmaal lang volgden ze les en ze lieten zich daarvoor sponsoren. Dat bracht 630 euro op die de school schonk aan de organisatie Duin en Polder. Die kocht er een computer mee zodat de bewoners van Hof Ter Bloemmolens ermee aan de slag kunnen. Vaak kiezen ze voor filmpjes of leuke muziek maar ze kunnen er ook mee skypen. André bijvoorbeeld heeft een broer Georges in Canada met wie hij nu contact heeft. Leerkrachten Stijn Sinnaeve en Maarten D’hondt van ’t Saam kwamen ter plaatse kijken en stelden vast dat de computer voor heel veel vreugde zorgt in de woonkamer.