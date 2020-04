Als het maar proper is. Diksmuide veegt zijn straten dit jaar zes keer Gudrun Steen

14 april 2020

07u40 0 Diksmuide Het Diksmuidse veegprogramma is goedgekeurd. Dat betekent dat er niet vijf maar zes keer wordt schoongemaakt. Goed voor een uitgave van bijna 65.000 euro.

Als het mag onder de coronamaatregelen dan wil Diksmuide zijn eerste veegbeurt eind deze maand starten. Om de zes weken zullen veegmachines uitrukken in het centrum en de dorpen. En dat er veel onder handen genomen moet worden, bewijzen een aantal cijfers. Per veegbeurt gaat het om 45 kilometer fietspaden, 103 kilometer straatgoten, 7500 vierkante meter parkeerstroken en 14.000 vierkante meter kasseiverharding. “We kiezen voor een extra veegbeurt omdat we netheid bijzonder belangrijk vinden”, zegt schepen van Groenonderhoud Martin Obin (CD&V). “Op plaatsen waar we het onkruid moeilijker onder controle krijgen zal de aannemer zijn onkruidborstels gebruiken. Via onze website en sociale media zullen we de veegbeurten aankondigen. We vragen onze inwoners om het tijdelijke parkeerverbod tijdens het kuisen te respecteren zodat er vlot kan doorgewerkt worden.