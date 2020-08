Al zes Diksmuidelingen besmet met het coronavirus. Stad neemt voorlopig geen extra maatregelen Gudrun Steen

06 augustus 2020

09u49 15 Diksmuide Gisteren melden we dat er één inwoner van Diksmuide positief had getest op Covid-19. Vandaag zijn er dat al zes.

“Het gaat om mensen uit drie verschillende gezinnen”, geeft burgemeester Lies Laridon (CD&V) mee. “Ze volgen de quarantaine zeer goed op. Er is geen reden tot paniek en we hoeven ook geen extra maatregelen te nemen. Uiteraard blijven we wel waakzaam.”

De cijfers die op de website van Sciensano staan zijn niet actueel en dateren van drie dagen geleden. Via de Zorgatlas heeft burgemeester Laridon weet van zes besmettingen. “Twee personen liepen een besmetting op in een bedrijf buiten Diksmuide”, vult schepen van Volksgezondheid Jan Van Acker (Idee Diksmuide) aan. “Ze hebben op hun beurt de gezinsleden besmet. Een andere persoon testte positief na een reis maar besmette niemand anders.”

De zes besmette personen wonen allemaal in het centrum van Diksmuide. Ze werken zeer goed mee en volgden alle opgelegde maatregelen. Het stadsbestuur roept zijn inwoners op om nauwgezet de richtlijnen te volgen.