Al meer dan 600 tickets de deur uit voor toer door ‘stadhuis’ van Sinterklaas GUS

23 november 2019

14u56 0 Diksmuide Wil je nog een bezoek brengen aan het huis van de Sint in het stadhuis op de Grote Markt in Diksmuide? Dan aarzel je best niet langer. Er zijn nog maar een paar tickets verkrijgbaar.

Het is de eerste keer dat Diksmuide zijn stadhuis in bruikleen heeft gegeven aan de Sint en zijn pieten. Met meer dan 600 verkochte tickets mag dit evenement nu al een succes genoemd worden. “Er zijn nog een paar tickets online te koop voor morgen. Die kan je tot vanavond 23 uur bestellen”, geeft Bieke Vanslembrouck van de dienst Evenementen mee. “Aan de deur morgen zijn er tickets verkrijgbaar voor 10.50 uur, 14.40 uur en 15.40 uur. Veertig minuten voor elk tijdslot kan je een ticket van drie euro kopen. Online kost het twee euro. Door het succes houden we het stadhuis een uur langer open, tot 18 uur.”

Interactieve rondleiding

Wij trokken deze middag al op verkenning. De rondleidingen zijn in kleine groepjes van nog geen twintig personen. Een goede beslissing voor de optimale beleving. De kinderen krijgen een naamkaartje zodat de pieten en Sint hen persoonlijk kunnen aanspreken. Je kan binnen piepen in de slaapkamer van de pieten en ontdekt wie verliefd is en wie de sloddervos. De postpiet bladert door de vele tekeningen die kinderen in de brievenbus aan het stadhuis hebben achtergelaten. Dat kan trouwens nog tot morgenavond. Leuk is de interactie met de toeschouwers. Zo mogen de jongsten over een dak lopen of pakjes door de schoorsteen werpen. Uiteraard ontmoet je ook de Sint in zijn persoonlijke kamer. Een foto met de heilige man maakt het bezoekje compleet.

Info: www.bezoekdiksmuide.be/sinttegast.