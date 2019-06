Afvalcontainer uitgebrand op terrein KTA Diksmuide Jelle Houwen

04 juni 2019

Op het terrein van het KTA in Diksmuide brak dinsdag rond 17 uur brand uit. Vanuit de lokalen werden vlammen opgemerkt buiten in een ruimte die paalt aan enkele lokalen. Het ging om een hevige uitslaande brand met een flinke rookontwikkeling die tot ver te zien was. Op dat moment waren de meeste lessen al afgelopen en waren er niet veel leerlingen meer aanwezig. De brandweerkorpsen van Diksmuide en Veurne snelden ter plaatse. Al snel bleek het geen gebouw te zijn die in brand stond. Het was een grote container met afval die in een overdekte plaats vlakbij het gebouw stond die vuur had gevat. Dat vuur kon snel gedoofd worden door de brandweer. De container brandde volledig uit en er is ook brandschade aan de overdekte plaats en muren.