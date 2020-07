Aanleg fietspad tussen Veurne en Diksmuide start dit najaar Gudrun Steen

14u45 3 Diksmuide In de Rousdammestraat, tussen Veurne en Diksmuide, komt een vrijliggend, verlicht dubbelrichtingsfietspad. Diksmuids schepen Martin Obin (CD&V) hoopt dat de werken dit najaar nog kunnen starten.

Zes jaar geleden al keurden de provincie en de stadsbesturen van Veurne en Diksmuide de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Rousdammestraat goed. Alle onteigeningen zijn volgens schepen Obin achter de rug. De gemeenteraad van Diksmuide keurde de plaatsing van verlichting langs dat nog aan te leggen pad goed. “Het is voor onze stad nieuw dat we een fietspad in open landschap zullen verlichten. We merken dat de Rousdammestraat niet alleen in trek is bij recreanten maar dat het ook gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer.”

Het nieuwe fietspad is 4,4 kilometer lang, waarvan 1,8 kilometer op Diksmuids grondgebied. Het project wordt voor 80 procent betaald via het Fietsfonds en voor 20 procent door de provincie. De aanleg kan nog dit najaar starten.