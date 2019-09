650 leerlingen trotseren felle regen op scholenveldloop GUS

25 september 2019

15u34 0 Diksmuide Sport Vlaanderen koos Diksmuide uit als gaststad voor zijn scholenveldloop. 650 kinderen en jongeren trotseerden de felle regen.

“We zijn trots dat we Vlaamse gaststad waren”, reageert sportschepen Marc De Keyrel (CD&V) van Diksmuide. “Waarom wij net die titel hebben gekregen? We hebben een jarenlange traditie van scholenveldlopen. In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten staat die bij ons ook open voor jongeren van het secundair onderwijs. Tot slot hebben we recent miljoenen geïnvesteerd in onze sportinfrastructuur met een nieuwe sporthal en zwembad.”

Als gaststad kreeg Diksmuide extra animatie. Je kon voetballen of een muur beklimmen. Verschillende lokale verenigingen waaronder de atletiekclub werkten mee aan de scholenveldloop. De deelnemers liepen over heuvels en strobalen en onder een opblaasbare boog richting finish.