6 maanden cel voor belaging en tot 47 telefoontjes per dag Bart Boterman

29 mei 2019

12u47 0 Diksmuide Een 33-jarige Portugees is bij verstek tot 6 maanden cel veroordeeld voor belaging en stalking van zijn ex-partner, een vrouw uit Diksmuide. Hij viel haar dagelijks lastig aan haar woning en pleegde op een dag wel 47 telefoontjes. “Mijn cliënt is zelfs tien dagen op hotel gegaan omdat ze niet naar huis durfde. Nog steeds kent ze er de psychologische gevolgen van ”, pleitte haar advocaat.

De man kon een relatiebreuk niet verkroppen. De feiten van belaging kenden een piek in februari 2017, met tot 47 telefoontjes per dag. De vrouw deed ettelijke keren aangifte bij de politie toen hij ook aan haar deur stond. “Mijn cliënte lijdt hier nog steeds enorm onder. Ze moest zelf psychologische hulp inschakelen en kan enkel nog slapen met medicatie. Ze schaamt zich enorm ten aanzien van de buitenwereld. Mijn cliënte baatte 20 jaar een zaak uit, maar ging ten onder aan alle roddels die werden verspreid. Opnieuw een zaak uitbaten is niet meer mogelijk. Ze heeft het vertrouwen in mensen volledig verloren”, pleitte haar advocaat op de Veurnse rechtbank, een maand geleden. De beklaagde, die nu in Antwerpen woont, stuurde zijn kat naar de rechtbank. Dinsdag velde de rechter een vonnis: 6 maanden cel en 800 euro boete.