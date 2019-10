55 katten weggehaald bij vrouw, 19 noodgedwongen geëuthanaseerd: dieren hadden kattenaids, waren verwilderd en leefden in vogelkooien Bart Boterman KVDS

03 oktober 2019

10u19 52 Diksmuide Bij een vrouw uit Diksmuide zijn begin september maar liefst 55 verwaarloosde katten weggehaald. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden in vogelkooien, waren verwilderd en een een derde was besmet met kattenaids. “De katten zijn overgebracht naar vier dierenasielen in de regio”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. Daar zijn er liefst 19 noodgedwongen geëuthanaseerd.

De inbeslagname dateert al van 3 september, maar raakte pas bekend. De eigenares had eerder te horen gekregen dat ze een aantal dieren moest wegdoen, maar tijdens een nieuw controlebezoek van de diereninspectie begin bleek dat er nog altijd 55 katten woonden. Volgens André Lycke, voorzitter van Dierenasiel Ganzenweide in Koksijde, was de geur van de katten vreselijk. “Ze leefden in uitwerpselen in vogelkooien, konden niet buiten en waren niet gecastreerd noch gesteriliseerd. De vrees bestond dat enkele van de dieren besmet waren met kattenaids of leukose. Na onderzoek door de dierenarts bleek die vrees terecht”, aldus André Lycke van Ganzeweide, waar zo’n twintig katten zijn ondergebracht.

Incest

“Zes katten die bij ons terecht kwamen, bleken besmet. Samen met een ander dier dat te ziek was, hebben we die moeten laten inslapen. Kattenaids wordt doorgegeven door vechten of geslachtsgemeenschap. Ook drie andere katten kregen uiteindelijk een spuitje, omdat ze te verwilderd waren. Er was niets mee aan te vangen en adoptie zou nooit mogelijk zijn geweest”, gaat André Lycke verder. Veel van de katjes werden ook geboren door incest. De andere 35 in beslag genomen katten kwamen terecht in asielen in Brugge, Roeselare en Zwevegem. In totaal zijn er 19 dieren ingeslapen.

Quarantaine

“Voor onze medewerkers en vrijwilligers kwam dat heel hard aan, niet in het minst voor een stagiaire die net aan haar eerste werkdag was begonnen. Dit is gelukkig geen dagelijkse kost. Wij proberen alle dieren een waardig leven te geven”, aldus de voorzitter van het dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. De overige dieren zitten al een maand in quarantaine en zullen na sterilisatie en castratie vrijgegeven worden voor adoptie. “Maar veel van de katten zijn nog steeds verwilderd en mensenschuw. We proberen ze elke dag te laten wennen aan mensen, maar de vraag is of dat wel zal lukken. Voorlopig is adoptie niet aan de orde”, voegt Lycke nog toe.

Twee katten terug naar eigenares, pv naar parket

De voormalige eigenares, een mindervalide vrouw, wilde twee van haar katten niet afstaan. Die zijn toch in beslag genomen. “Maar er is een overeenkomst bereikt met de vrouw. Ze mag twee katten houden, nadat ze gesteriliseerd of gecastreerd zijn", zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving, waaronder Dierenwelzijn valt. Volgens haar gebeurt het wel vaker dat het aantal huisdieren bij mensen uit de hand loopt. Bij Ganzenweide merken ze een stijging in het aantal beslagnames door de inspanningen van de dienst Dierenwelzijn. Het proces-verbaal werd ondertussen overgemaakt aan het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Dat zal beslissen wat er met het pv gebeurt.