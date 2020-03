5 jaar cel voor wurgpoging op vriendin met kabel Bart Boterman

24 maart 2020

17u13 1 Diksmuide De 30-jarige Michael D. uit Diksmuide is veroordeeld tot 5 jaar effectieve celstraf voor poging doodslag op zijn voormalige vriendin. Hij probeerde de vrouw te wurgen met een SCART-kabel. De man stond ook terecht voor een poging doodslag op een kennis, die hij met een mes had gestoken en volgens het openbaar ministerie van de trap had geduwd. De rechter vond daar geen bewijzen van en sprak Michael D. vrij voor die tenlastelegging, al was de messteek wel bewezen. Ook twee mannen uit hetzelfde milieu zijn door de rechtbank gestraft.

De eerste feiten dateren van 16 februari vorig jaar, in de woning van Diego P. in de Generaal Baron Jacqueslaan in Diksmuide. Daar verzamelen geregeld mensen om alcohol en drugs te gebruiken. Michael D. kreeg het er aan de stok met Peter D. (55): met een keukenmes dat hij van thuis mee had genomen, stak hij hem in de oksel en borststreek, zo’n 2,5 centimeter diep. Slachtoffer Peter D. met bijnaam ‘Tattoo’ werd beneden de trap gevonden met een zware schedelbreuk en hersenbloeding. Daarna verborg Michael D. het mes onder een matras, nadat hij het had afgekuist met toiletpapier. Volgens de advocaat van de Michael D. wordt de messteek niet betwist, maar viel Peter D. gewoonweg van de trap toen hij weg wilde lopen. Initieel wilden dader, slachtoffer noch getuigen verklaringen afleggen.

Wurgpoging met verlengsnoer

Michael D. werd aangehouden en later voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Maar op 6 juli betichtte hij, onder invloed van speed, zijn toenmalige vriendin ervan hem te bedriegen. In hun toenmalige woonst gooide hij een marmeren pot naar haar hoofd en sleurde hij de vrouw tot bij het raam. Volgens het slachtoffer wilde hij haar naar buiten gooien van de eerste verdieping, maar kon ze zich losrukken. Daarna hield Michael D. zijn vriendin in bedwang op het bed en bond hij een SCART-kabel rond haar nek om haar te wurgen, stelde de procureur op het proces. De feiten kwamen pas later aan het licht, nadat de vrouw op 8 juli een wanhoopsdaad ondernam voor de ogen van de kinderen. Michael D. werd opnieuw in voorhechtenis geplaatst en naar de correctionele rechtbank verwezen.

Schadevergoedingen

Naast de eerste poging doodslag op Peter D. moest Michael D. zich dus ook verantwoorden voor twee pogingen tot doodslag op zijn toenmalige vriendin: enerzijds door haar uit het raam proberen te gooien en anderzijds door de wurgpoging. De rechtbank oordeelde dat het niet bewezen was dat Michael D. Peter D. van de trap gooide. De messteek was wel bewezen. Ook dat hij zijn ex door het raam probeerde te gooien, werd hij voor vrijgesproken. Enkel de wurgpoging werd weerhouden als poging tot doodslag. Toch moet de man 5 jaar naar de cel als straf. Zijn voormalige vriendin krijgt 3.100 euro schadevergoeding. Peter D. heeft recht op een provisie van 100 euro.

Kompanen eveneens gestraft

Twee vrienden uit hetzelfde milieu stonden terecht op proces. Eerder die 16 februari vorig jaar was de politie Polder al eens opgeroepen naar de woning van Diego P., toen beneden de trap een man met een neusbreuk werd aangetroffen. Hij was in elkaar geklopt na een ruzie die ontstaan was bij het kaarten. Diego P. en Kevin S. kregen elk 10 maanden cel en 800 euro boete.