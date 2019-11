40.000 euro voor 15 tweewielers: fietsenstalling mag wat kosten in Diksmuide GUS

09u55 7 Diksmuide Het Diksmuidse stadsbestuur heeft net geen 40.000 euro uitgetrokken voor een overdekte fietsenstalling bij het stadhuis. Er zal plaats zijn voor 15 fietsen.

“Het fietsverkeer neemt toe en al die tweewielers moeten behoorlijk onderdak vinden”, stelt schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “De fietsen van de gebruikers van het stadhuis en de bezoekers van de lokale handelaars staan vaak uren in de regen. Daarom kiezen we voor een overdekte stalling. Met het Agentschap Onroerend Erfgoed hebben we een akkoord om die in te richten op de hoek van de Vanpoucke- en Sint-Niklaasstraat, tegen de muur van het stadhuis. Het gaat om een zone waar ruimte zal zijn voor 15 fietsen. De constructie moet van thermisch verzinkt staal of een gelijkaardige metaalconstructie zijn en voor het dak kiezen we voor glas. De staanders moeten groot genoeg zijn voor alle soorten fietsen en misschien zelfs één voor een bakfiets. Naast het functionele aspect vinden we ook het esthetische belangrijk, omwille van de ligging in het centrum en bij het stadhuis. Geïnteresseerde kandidaten mogen hun ontwerp indienen.”