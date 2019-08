3 jaar en 2 maanden cel voor dubbele brandstichting in eigen woonst, zelfs wanneer vrouw en kinderen liggen te slapen Bart Boterman

14 augustus 2019

15u21 0 Diksmuide De 31-jarige Manolito H. uit Pervijze is tot 3 jaar en 2 maanden cel veroordeeld omdat hij tot twee keer toe brand stichtte in zijn eigen woonst, een sociale woning in de straat Ten Bercle. Bij de eerste uitslaande brand, in augustus 2017, lagen zijn vrouw en drie kinderen boven te slapen.

Manolito H. lag naar eigen zeggen voor televisie te slapen toen het vuur aan het gordijn ontstond. De deskundige stelde vast dat iemand het gordijn met een aansteker in brand had gestoken. Manolito H. werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld, want wie zou zijn eigen huis in brand steken, terwijl zijn vrouw en kinderen liggen te slapen? Maar bijna exact een jaar later ontstond opnieuw brand ontstond in hetzelfde huis. Zijn vrouw was intussen zijn ex geworden en de beklaagde woonde toen alleen. De keuken was volledig uitgebrand en het huis onbewoonbaar. Toen vertelde Manolito H. tegen de politie dat hij de frietketel domweg vergeten was, maar de deskundige stelde vast dat het incident in scene was gezet. De brand bleek ontstaan door de kookplaat aan te steken terwijl de friteuse erop stond.

Manolito H. werd aangehouden en zit sindsdien in voorhechtenis. Steeds bleef hij zijn betrokkenheid ontkennen, tot op het proces. Zijn advocaat pleitte dat zijn cliënt tot inzicht was gekomen en zijn schuld toegaf, maar zelf kreeg Manolito H. dat niet over de lippen bij de rechter. Het vonnis, 38 maanden cel, volgde afgelopen woensdagmorgen. “De rechtbank tilt enorm zwaar aan dergelijke feiten. Het gezin was aanwezig in het huis aanwezig wanneer brand werd gesticht. Dit had veel erger kunnen aflopen, net zoals de tweede brand waarbij overslag naar de buurwoning mogelijk was. Bovendien ging het om goederen die verworven zijn door onze maatschappij (de sociale woning, red.). De rechtbank hoopt dat u tot besef komt in de gevangenis en u er aan de terugkeer naar de maatschappij kan werken", aldus de motivering van het vonnis.