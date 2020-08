260.000 euro om verenigingen duwtje in de rug te geven Gudrun Steen

18 augustus 2020

15u58 0 Diksmuide De 165 verenigingen die Diksmuide rijk is krijgen alles samen 260.000 euro subsidie. Dat is een verdubbeling. Eind deze maand keurt de gemeenteraad de reglementen daarvoor goed.

De verdubbeling van de subsidiepot voor verenigingen is geen gevolg van de coronacrisis, maar stond al in het beleidsplan van de meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide. Uiteraard is het extraatje voor de clubs nu meer dan welkom gezien de werking nagenoeg stil ligt van de sport- , jeugd-, cultuur-, senioren- en welzijnsverenigingen.

Dit jaar stort het stadsbestuur de subsidie automatisch. Vanaf volgend jaar moeten de rechthebbenden opnieuw een subsidieaanvraag indienen. Het geld voor de subsidieverhoging haalt Diksmuide onder meer uit het noodfonds van de Vlaamse regering.