24 uren van Leke van komende zondag afgelast: “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen” Leen Belpaeme

30 juli 2020

14u31 1 Diksmuide Met spijt in het hart heeft het bestuur van de 24 uren van Leke – in samenspraak met het lokale bestuur– beslist om het evenement van komende zondag af te gelasten. “De evolutie van het coronavirus dwingt ons deze moeilijke beslissing te nemen”, laat Heidi Denoo weten.

De 49ste editie van de 24 uren van Leke stonden op zondag 2 augustus op het programma. De organisatie had al de nodige maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo werd de tijd al gehalveerd en lag de focus meer op recreatie. “Het bestuur heeft er alles aan gedaan om het evenement te kunnen organiseren, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en het risico op de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. Mensen die ingeschreven zijn zullen hun geld terugkrijgen. Daarbovenop krijgen alle mensen die ingeschreven zijn volgende zondag een goodiebag aan huis gebracht als dank voor het vertrouwen en de inschrijving”, zegt Denoo nog. “We werken met het bestuur aan een alternatief dat we hopelijk in september, als de curves het toelaten, kunnen realiseren.