23-jarige Marie Becuwe stelt haar eerste boek over de Belgische kunstenaarsherbergen op het platteland voor GUS

06 december 2019

12u45 0 Diksmuide Kunsthistoricus Marie Becuwe (23) uit Keiem bij Diksmuide stelt zondag haar eerste boek ‘In de kunst gelogeerd. Kunstenaarsherbergen op het Belgische platteland’ voor. Ze beschrijft daarin de plaatsen waar kunstenaars tussen 1840 en 1914 logeerden om zich te laten inspireren door de omgeving.

Het zit in de genen bij de familie Becuwe. Vader Frank is ook bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis en schreef al heel wat boeken en publicaties. Nu treedt dochter Marie in zijn voetsporen. “Vorig jaar schreef ik over de kunstenaarsherbergen voor de Eerste Wereldoorlog al mijn masterproef. Dat vormde de basis voor dit boek”, vertelt Marie. “Ik start mijn verhaal in 1840, de start van de landschapskunst. Kunstenaars gingen in de natuur om ter plaatste te tekenen en schilderen. Van mobiliteit was toen nog weinig sprake dus zochten die creatieve mensen een plek om te logeren. Het begin van de kunstenaarsherbergen. Ik beschrijf er vijftien in Knokke, Tervuren, Kalmthout, Genk en Wechelen ter zande. Wie waren de eigenaars van die herbergen, wie kwam daar logeren en hoe zag het dagelijkse leven eruit? In sommige van die slaapplaatsen konden kunstenaars bijvoorbeeld met een schilderij betalen of ze namen het interieur creatief onder handen. Hun schilderijen promootten de steden bij een breed publiek, het waren ambassadeurs avant la lettre.”

Het boek is uitgegeven bij Mens & Cultuur, telt net geen 300 bladzijden en kost 35 euro. Het is verkrijgbaar in de betere boekhandel.