21-jarige riskeert jaar cel voor belaging van 11 jaar oudere vriendin, met wij hij knipperlichtrelatie en kind heeft Bart Boterman

07 oktober 2020

08u58 0 Diksmuide Een 21-jarige man uit Diksmuide riskeert een jaar celstraf voor de belaging van een 32-jarige vrouw met wie hij een knipperlichtrelatie én een kind heeft. De erkenningsprocedure van het kind is echter nog niet rond. Telkens de relatie wordt verbroken, begint de belaging en bedreiging. Soms kwam er ook fysiek geweld aan te pas.

Volgens de advocate van het slachtoffer moest de politie al tientallen keren tussenkomen. Het slachtoffer heeft in totaal drie kinderen maar zijn geplaatst bij haar eigen moeder. Ook daar ging de 21-jarige Bjorn D. vaak door het lint, met bedreigingen aan de deur tot fysiek geweld. Maar plots is het koppel dan weer samen en lijkt niets aan de hand. “De vrouw heeft haar klacht ingetrokken bij de politie. Maar belaging is geen klachtenmisdrijf meer. Het parket kan vervolgen zonder dat er een klacht voor nodig is”, klonk het bij het openbaar ministerie op het proces. Er werd 12 maanden cel gevraagd.

Bjorn D. zit momenteel in de cel in een ander dossier en volgens zijn advocaat was er twee weken geleden nog ‘ongestoord bezoek’, door de 32-jarige vrouw. “Het is een femme fatale en ze maakt mijn cliënt horendol. Ze schrijft ook geld over op zijn rekeningen. Dat alles in acht genomen, kunnen we stellen dat het hier om een haat-liefdeverhouding gaat. Eentje van aantrekken en afstoten. Maar kom hier alstublieft geen schadevergoeding eisen van mijn cliënt”, aldus de advocaat van Bjorn D. tegen de advocate van het slachtoffer. Ook voor de moeder van het slachtoffer en de kinderen werd een schadevergoeding geëist. Vonnis 27 oktober.