15 maanden cel voor 36-jarige man na wilde achtervolging waarbij agent moest wegspringen Alexander Haezebrouck

10 juni 2020

15u49 0 Diksmuide Een 36-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan zes maanden effectief omdat hij op de vlucht sloeg toen hij op een politiecontrole botste in Roeselare. Pas na een wilde achtervolging van maar liefst 25 kilometer waarbij hij op agenten inreed, kon hij gestopt worden.

De 36-jarige Pool die in Roeselare woont, botste in de nacht van 2 februari vorig jaar op een politiecontrole op de N36 in Roeselare. De man sloeg meteen op de vlucht. Er ontstond meteen een helse achtervolging en er moest versterking bijgehaald worden van de politiezones Arro Ieper en Polder. Hij dreigde er verschillende keren mee om in te rijden politiepatrouilles die de weg voor hem versperden. Hij reed zelfs één keer tegen het openstaand portier van een combi, de agent die daar stond moest wegspringen om niet omver gereden te worden. Zo’n 25 kilometer verder in Esen bij Diksmuide kon de man gestopt worden nadat hij er tegen een muurtje van een kerk was geknald. De agenten kwamen met getrokken wapens toe en vonden hem achter de carwash naast de begraafplaats. In zijn verklaring zei hij dat hij bang was omdat hij had gedronken, maar legde wel een negatieve ademtest af. De speurhond van de politie vond wel sporen van drugs terug in zijn auto. “Ik raakte compleet in paniek”, zei de man tijdens het proces. “15 jaar geleden ben ik eens zwaar geslagen geweest door agenten in Polen, toen was ik bijna dood. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Zes maanden voor de feiten had ik drugs gebruikt in Polen, wellicht zijn die drugssporen nog van toen. Het spijt me, ik wou niemand kwetsen.” De Poolse man heeft ondertussen zijn slachtoffers vergoed. Naast de gevangenisstraf moet hij ook nog een geldboete van 800 euro betalen.