13 leerkrachten ’t Saam houden zomerklas voor kinderen die in lockdown achterop raakten: ook niet-leerlingen zijn welkom Gudrun Steen

25 juni 2020

18u33 0 Diksmuide ’t Saam Cardijn en Aloysius organiseren, samen met het Diksmuidse stadsbestuur, van 17 tot 28 augustus een zomerklas. Die staat open voor alle jongeren van het secundair die vinden dat ze tijdens de lockdown een leerachterstand opliepen. Ook niet-leerlingen van ’t Saam Cardijn en Aloysius zijn welkom.

’t Saam heeft zich na de sluiting van de scholen onmiddellijk toegelegd op het digitale onderwijs. Leerlingen die al goed mee waren, konden die werkwijze wel smaken. Voor de jongeren die al moeite hadden met een aantal vakken was het dikwijls zuchten. Speciaal voor hen organiseert de school zomerklassen. Beide campussen vonden dertien leerkrachten bereid om twee weken van hun zomervakantie te spenderen aan bijlessen. Ze doen dat tegen een vrijwilligersvergoeding die het Diksmuidse stadsbestuur zal betalen.

Drie klassen

Tot 8 juli kunnen alle jongeren, dus ook niet-leerlingen van ’t Saam, zich inschrijven voor de gratis zomerklassen. “In een eerste klas geven we Nederlands aan anderstaligen, zodat ze sterk kunnen starten op de eerste schooldag”, zegt coördinator Bart Deferme. “Het tweede initiatief richt zich tot leerlingen van het eerste tot en met derde middelbaar. Bij hen ligt het accent op wiskunde en/of Frans. De hogere studiejaren geven we extra leerstof wiskunde, Frans, natuurwetenschappen, fysica en/of chemie.” Het gaat dus om twee weken zomerklas. De klassen tellen maximaal veertien leerlingen. De schooldag begint om 9 uur en duurt tot 17 uur. De lessen worden afgewisseld met film, muziek, sport en spel.

“Wat het bijzonder maakt, is de persoonlijke aanpak”, pikt collega Ward Verschingel in. “De leerlingen kiezen zelf welke vakken ze willen bijspijkeren. Samen stellen we doelen op die we binnen twee weken ook zullen behalen. Elke dag evalueren we.”

Interesse? Inschrijven kan door te mailen naar bart.deferme@tsaam.be of ward.verschingel@tsaam.be. Hen bellen kan ook op 0496/03.40.26 of 0478/12.31.90.