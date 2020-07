12 maanden cel voor man (37) die zich via chat voordeed als jongere en oneerbare voorstellen deed aan minderjarige meisjes Bart Boterman

06 juli 2020

11u38 0 Diksmuide Een 37-jarige man uit Diksmuide is veroordeeld tot 12 maanden cel voor feiten van grooming. De man deed zich op het internet voor als jongere om in contact te komen met minderjarige meisjes en seksuele voorstellen te doen. Hij zou met minstens dertig slachtoffers hebben gechat. De feiten kwamen aan het licht omdat hij stuurde naar zijn eigen minderjarige stiefdochter.

Toen J.C. nog bij zijn ex in Koekelare woonde, stuurde hij in eigen naam een oneerbaar voorstel naar het meisje via sms. Haar moeder kwam dat te weten en de bal ging aan het rollen. Ze diende klacht in bij de politie. “Na onderzoek en verhoren werd duidelijk dat hij via Instagram en chatsites minderjarige meisjes contacteerde. Hij deed zich voor als twintiger en stuurde oneerbare voorstellen. Ook zijn zoekgeschiedenis op het internet liet weinig aan de verbeelding over. Voor deze feiten van grooming vorder ik 12 maanden cel”, aldus de procureur op de Veurnse rechtbank.

De beklaagde, die de aantijgingen toegeeft, was niet aanwezig maar liet zich vertegenwoordigen door een advocate. “We moeten de feitelijke gegevens bekijken. Er zijn nooit verdere contacten ondernomen dan die chatgesprekken. Mijn cliënt is nooit verder gegaan dan dat. Hij heeft schuldinzicht en heeft geen strafverleden voor dergelijke feiten. Ik pleit voor een opschorting met voorwaarden”, aldus de advocate. De rechter ging daar niet op in en gaf J.C. 12 maanden effectieve celstraf. Hij moet zijn stiefdochter en ex ook een schadevergoeding betalen.